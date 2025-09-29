Snowmancing: conoscete questa tendenza all’amore tossico ispirata ai film di Natale?

Snowmancing: l’amore “stagionale” tra cioccolata calda e film di Natale

Se c’è una tradizione che scalda e conforta i cuori prima delle feste, sono i film e i programmi TV di Natale. Molti spettatori si lasciano trasportare dalla magia, dai paesaggi innevati, dalle storie d’amore più o meno contorte e dai lieti fine tipici delle fiction natalizie. Questi film accoglienti possono persino tentare i single, desiderosi di lasciarsi coinvolgere dal festoso turbine di cioccolata calda, camini accesi e battaglie a palle di neve. Da questa atmosfera nasce una nuova tendenza romantica: lo snowmancing.

Fusione di “neve” e “romanticismo”, lo snowmancing consiste nell’intraprendere una storia d’amore “stagionale” e vivere appieno lo spirito delle feste. Emma Hathorn, esperta di incontri della piattaforma Seeking, ha spiegato al Daily Mail che la tendenza punta a godersi attività invernali divertenti, senza la pressione di una relazione seria: dalle chiacchierate davanti al camino al pattinaggio sul ghiaccio, fino alla cioccolata calda nei mercatini invernali. “Si tratta di vivere quei momenti cinematografici perfetti che trovi nelle classiche commedie romantiche natalizie”, afferma. Ma, come nei titoli di coda di un film, la magia tende a svanire con la fine delle feste.

Riconoscere i segnali dello snowmancing

Come per molte truffe amorose, è bene ricordare che a volte “è troppo bello per essere vero”. Se la vostra connessione sembra la trama perfetta del vostro film natalizio preferito, potrebbe essere un segnale di snowmancing. Alcune relazioni nascono con grande chimica, ma in questo caso l’altra persona tende a far degenerare il rapporto o a ricreare scene da film TV di Natale.

Secondo Hathorn, “gesti esagerati o regali stravaganti all’inizio della relazione possono indicare il desiderio di impressionare piuttosto che una storia d’amore duratura”. Questo ritmo accelerato mira a creare una vicinanza immediata, valida solo per la stagione invernale. Il partner che “snowmances” non ha una visione di un futuro condiviso e non intende proseguire la relazione oltre le festività. Per la vittima, questo può avere effetti devastanti, soprattutto dopo tanta magia e intensità, ritrovandosi intrappolata in un mix di love bombing e gaslighting sotto una nuvola di cannella.

Come affrontare lo snowmancing

Hathorn sottolinea l’importanza della comunicazione. “Parlare apertamente con la persona che ti piace aiuta a chiarire l’autenticità della relazione e il ritmo con cui procede”. Essere trasparenti sulle intenzioni e sullo stato del rapporto può aiutare a superare la fase di snowmancing. Tuttavia, per farlo occorre impegnarsi a costruire un legame che duri più a lungo delle feste, oltre l’atmosfera magica del Natale.