Smartphone: perché è meglio disattivare il Wi-Fi quando si esce di casa

Per assicurarsi una connessione stabile praticamente ovunque in Francia, molti utenti di smartphone scelgono di affidarsi alle reti Wi-Fi anche quando non si trovano a casa. Basta entrare in un ristorante, in aeroporto o in qualsiasi altro luogo pubblico dotato di Wi-Fi perché scatti automaticamente la connessione, così da beneficiare di una navigazione più veloce.

C’è però un’abitudine ancora più rischiosa adottata da alcuni utenti: l’attivazione della funzione che consente allo smartphone di connettersi automaticamente alle reti Wi-Fi pubbliche disponibili. Un’impostazione che, se da un lato offre comodità, dall’altro può trasformarsi in un serio problema per la sicurezza dei dati personali.

Il rischio di hacking

Quando si esce di casa, il consiglio degli esperti è chiaro: meglio disattivare il Wi-Fi. Non solo perché la ricerca continua di reti disponibili consuma molta energia e accelera lo scaricamento della batteria dello smartphone, ma soprattutto perché espone l’utente a un rischio concreto di attacchi informatici.

Le reti Wi-Fi pubbliche, infatti, non sono sempre protette in modo adeguato e rappresentano un bersaglio frequente per i criminali informatici, interessati a sottrarre le informazioni di chi si collega. Una delle tecniche più utilizzate è il cosiddetto “Man-in-the-Middle”, che consente agli hacker di intercettare la comunicazione tra lo smartphone e la rete Wi-Fi pubblica. In questo modo, il truffatore può accedere ai dati scambiati, come chiamate, messaggi inviati, password e altre informazioni sensibili.

Come proteggersi sulle reti pubbliche

Per ridurre il rischio di cadere in queste trappole, è consigliabile disattivare completamente il Wi-Fi e collegarsi alle reti pubbliche solo quando è davvero indispensabile, ad esempio all’arrivo in un altro Paese, quando è necessario accedere a Internet in aeroporto.

Per aumentare ulteriormente il livello di sicurezza, è possibile ricorrere a una VPN, uno strumento che garantisce una connessione sicura e crittografata anche sulle reti pubbliche. Le VPN, infatti, permettono di cifrare le informazioni personali, rendendole illeggibili a chiunque non disponga della chiave di decrittazione.