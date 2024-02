Sicurezza sul lavoro, Giovine (FdI): “Interrogazione al Ministro Calderone su carenza organico enti preposti a Vicenza”

“A seguito del recente report di Cisl Vicenza sul fabbisogno degli enti preposti ai controlli in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ho presentato un’interrogazione per portare all’attenzione del Ministro Calderone la preoccupante situazione della nostra provincia, una realtà che più di altre ha pagato profondamente il disinteresse da parte dello Stato nell’ultimo decennio. Dal report emerge infatti una carenza di personale strutturale; il dato più preoccupante riguarda l’ispettorato del lavoro di Vicenza, dove risultano attivi nell’organico solo 6 operatori contro i 34 del fabbisogno reale. Situazioni analoghe riguardano INAIL, INPS e medici del lavoro che negli ultimi 10 anni hanno visto continue diminuzioni del personale. Come annunciato dalla Premier Meloni e dal Ministro Calderone stessa, la volontà del Governo è quella di investire maggiormente su questo comparto, nella vigilanza, nel controllo e nella prevenzione, collaborando con i sindacati per intervenire con dei correttivi alle attuali normative. Già nei prossimi giorni verrà per altro portata in aula la nostra proposta che prevede l’obbligatorietà dell’insegnamento della materia nelle scuole. Alla luce della sensibilità dimostrata sin dal giorno del nostro insediamento sul tema, sono assolutamente fiducioso che la risposta del Ministro per sanare l’allarmante situazione della nostra provincia sarà immediata ed efficace. Ringrazio infine Cisl Vicenza per l’importante lavoro metodologico sull’analisi dello stato di fatto”.

Cosi in una nota stampa il deputato di Fratelli d’Italia Silvio Giovine, componente delle commissioni Lavoro ed Attività Produttive.