Sicurezza, Sorrentino attacca sul terzo turno

Si ricorderà che quando Francesco Rucco aveva da Sindaco deciso di prolungare il terzo turno della Polizia Locale sino alle 3 di notte e soltanto a fine settimana. “Successe di tutto -spiega il

consigliere di minoranza Valerio Sorrentino- Immediatamente si era dovuto scontrare con le organizzazioni sindacali, che avevano in ogni modo cercato di bloccare o ritardare l’operazione , chiesta peraltro a gran voce dai cittadini.

Aveva tirato dritto Rucco ma aveva dovuto fronteggiare anche la opposizione di allora che , in modo del tutto strumentale , aveva ritenuto , per bocca dell’attuale capo di gabinetto Pupillo ed attuale assessore Selmo , “ irresponsabile “ proporre il turno di notte alla PL”.

In campagna elettorale Possamai aveva osservato che non bisognava creare tensioni con gli agenti di PL

“Oggi, apprendiamo che l’attuale Sindaco intende proseguire con il prolungamento notturno attuato da Rucco , scontrandosi quindi con i Sindacati .

Fortunatamente questa volta Possamai non blocca un ‘ idea del precedessore ,ma ci domandiamo : non sarebbe stato più onesto sin da subito riconoscere la bontà della operazione e far sentire la propria vicinanza all allora sindaco Rucco? e l’assessore Selmo ed il capo gabinetto Pupilllo ritengono ancora irresponsabile il loro Sindaco? Il Sindaco Possamai con delega alla sicurezza si è già recato in comando di polizia locale per incontrare agenti e ufficiali ?

sembra proprio di no” chiosa Sorrentino.