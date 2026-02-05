BASSO VICENTINO - AREA BERICASTREET TG
5 Febbraio 2026 - 11.06

SICUREZZA DEL TRASPORTO SCOLASTICO: L’APPELLO DEL SINDACO DI NOVENTA CADE NEL VUOTO?

Elisa Santucci
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

A Noventa Vicentina la questione della sicurezza nel trasporto pubblico scolastico sembra restare senza risposte. Il 16 gennaio 2026 il sindaco Mattia Veronese ha inviato una lettera formale a enti e istituzioni chiedendo l’attivazione urgente di un tavolo provinciale e regionale dedicato al tema, ma – denuncia il primo cittadino – dalla Provincia di Vicenza e dalla Regione non è arrivato alcun riscontro ufficiale. Unico segnale, il contatto informale dell’assessore regionale Elisa Ruzza, che ha chiamato direttamente il sindaco senza però dare seguito concreto alla richiesta avanzata dal Comune.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

SICUREZZA DEL TRASPORTO SCOLASTICO: L'APPELLO DEL SINDACO DI NOVENTA CADE NEL VUOTO? | TViWeb SICUREZZA DEL TRASPORTO SCOLASTICO: L'APPELLO DEL SINDACO DI NOVENTA CADE NEL VUOTO? | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy