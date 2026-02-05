SICUREZZA DEL TRASPORTO SCOLASTICO: L’APPELLO DEL SINDACO DI NOVENTA CADE NEL VUOTO?

A Noventa Vicentina la questione della sicurezza nel trasporto pubblico scolastico sembra restare senza risposte. Il 16 gennaio 2026 il sindaco Mattia Veronese ha inviato una lettera formale a enti e istituzioni chiedendo l’attivazione urgente di un tavolo provinciale e regionale dedicato al tema, ma – denuncia il primo cittadino – dalla Provincia di Vicenza e dalla Regione non è arrivato alcun riscontro ufficiale. Unico segnale, il contatto informale dell’assessore regionale Elisa Ruzza, che ha chiamato direttamente il sindaco senza però dare seguito concreto alla richiesta avanzata dal Comune.