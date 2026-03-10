ATTUALITA'
10 Marzo 2026 - 16.04

Si sposano civilmente due sindaci del centrodestra: è la prima volta in Italia

REDAZIONE
Il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, ha in questi giorni ufficializzato l’intenzione di unirsi civilmente al compagno Loris Bazzo: sarà la prima unione civile tra sindaci del centrodestra in Italia, insieme da oltre 5 anni. La notizia desta particolare clamore perchè sarà la prima unione civile tra due sindaci dello schieramento di centrodestra in Italia. Alessandro Basso è infatti un esponente di Fratelli d’Italia nel comune di Pordenone mentre Loris Bazzo è sindaco a Carlino, in provincia di Udine, e militante della Lega. La cerimonia dovrebbe svolgersi nel capoluogo pordenonese a fine giugno, ma su questo regna il più assoluto riserbo. Per ora è trapelato solo che Basso desidererebbe che Alvaro Cardin, uno dei sindaci più amati dalla città, fosse il celebrante. A Pordenone, la coppia gay ha fatto ufficialmente outing quando Alessandro Basso, circa un anno fa, ha vinto le elezioni amministrative ed è diventato sindaco.

