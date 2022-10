Sfonda il plateatico del bar con la macchina, clienti miracolati (FOTO – IN AGGIORNAMENTO)

Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente avvenuto questa notte, intorno all’una e mezza, in contrà San Biagio. Mentre i clienti ancora stavano sorseggiando i loro drink, una Fiat Panda sarebbe entrata ad alta velocità nella via, per poi tirare il freno a mano e finire in testa coda sul plateatico del locale, sfondandolo. Miracolati i clienti seduti all’esterno, dato che nessuno di loro è stato colpito o ferito dall’auto. I tre a bordo dell’auto, invece, sarebbero rimasti lievemente feriti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e sottoposto ad alcoltest il conducente. L’alterazione da alcol potrebbe essere la causa principale dell’incidente.