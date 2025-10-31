Semplicemente spettacolare: esiste un villaggio fatto interamente di zucche

Pumpkinville, il villaggio di zucche che conquista Halloween in Quebec

Ogni autunno, gli appassionati di Halloween hanno una meta da sogno: Pumpkinville, il villaggio canadese dove tutti gli edifici sono costruiti con zucche. Scuole, panetterie, chiese: tutto in arancione, su due ettari di magia autunnale vicino a Montreal.

L’idea è nata da Philippe, un ortolano locale diventato il “sindaco” del villaggio. Dopo un raccolto scarso, ha deciso di dare una seconda vita alle zucche meno perfette, montandole su strutture in legno e reti metalliche. Il risultato? quasi 40.000 zucche che trasformano l’intero villaggio in un mondo da fiaba, irresistibile per grandi e piccini.

Pumpkinville non è solo un’esposizione: tra labirinti di mais, spettacoli teatrali e giri sul trenino, i visitatori possono anche raccogliere una zucca da portare a casa, pronta per decorare la propria casa a Halloween. “È davvero un mondo unico”, racconta un visitatore francese, suggerendo che un’idea simile potrebbe funzionare anche in Europa.

Oggi, il villaggio attira quasi 100.000 persone ogni anno, provenienti da tutto il Nord America e oltre. Sebbene la stagione 2025 si sia conclusa a fine ottobre, Pumpkinville mantiene aggiornati i fan tramite sito web e social media, pronti ad aprire di nuovo le sue porte il prossimo autunno.

Un vero e proprio mondo immaginario dove le zucche non hanno solo una seconda, ma addirittura una terza vita, tra creatività e divertimento.