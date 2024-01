Sedotto da una giovane donna, rimane coinvolto in un furto in negozio

Sedotto da una giovane donna, rimane coinvolto in un furto: il fatto è successo a Vicenza, nel pomeriggio di ieri.

L’uomo, un vicentino di 33 anni, ha conosciuto nella zona della Stazione Ferroviaria di Vicenza una giovane donna, appena scesa da un treno, molto spigliata ed appariscente, che gli aveva detto di avere qualche ora a disposizione prima di riprendere il treno.

I due allora hanno deciso di fare una passeggiata nel centro di Vicenza.

Arrivati in Piazza Castello, hanno visitato insieme uno dei vari negozi presenti. La giovane, in particolare,si è dimostrata interessata a prodotti di bellezza, trucchi, profumi. Ne ha provato diversi e lasciato un cofanetto alla cassa, evidenziando alla commessa che sarebbe ripassata a breve per pagare il tutto, al termine della visita al negozio.

Dopo un veloce ulteriore giro all’interno, la giovaneha distratto l’uomo chiedendogli di aiutarla a trovare una particolare marca di profumo. Così, del tutto inosservata, si è allontanata velocemente dal punto vendita.

Nel frangente, la commessa ha verificato che nel cofanetto lasciato in deposito alla cassa in realtà non c’è più nulla all’interno: tutto era stato già sottratto, profumi e fondotinta per un valore di circa 150 euro.

A quel punto la commessa ha chiestoil conto all’accompagnatore della giovane donna e segnalato l’accaduto alla centrale operativa della Questura.

Quando i Poliziotti arrivano sul posto hanno trovato l’uomo incredulo e disorientato per l’accaduto: confessava di aver conosciuto la giovane solo qualche ora prima e di non conoscerne le generalità complete se non il nome (peraltro alquanto comune).

Vane sono state le ricerche in zona e presso la Stazione Ferroviaria per rintracciare la giovane ladra.

Le attività d’indagine sono comunque ancora in corso con l’acquisizione delle immagini della videosorveglianza cittadina e della Stazione Ferroviaria.