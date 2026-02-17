Scontro auto-moto: ferito motociclista (FOTO)

Incidente stamattina alle ore 08:35 a Sandrigo in via Monte Grappa all’incrocio con via XXV Aprile: una Fiat Punto guidata da una 61enne del luogo si è scontrata con una moto Piaggio condotta dal 17enne D.P. di Bressanvido. A seguito dello scontro, il motociclista ha avuto la peggio. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del SUEM 118 che prestava le prime cure al ciclomotorista per accompagnarlo poi in codice giallo presso il pronto soccorso dell’ospedale di Vicenza. Rilievi tecnici del sinistro stradale e regolazione del traffico a cura della pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale Nordest Vicentino.