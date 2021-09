Scomparso in montagna: Federico Lugato è stato trovato morto

Dopo 12 giorni di ricerche ininterrotte, la prefettura di Belluno aveva deciso di sospenderle. Ma oggi, al 18mo giorno dalla scomparsa, il corpo senza vita del 39enne Federico Lugato è stato rinvenuto. Milanese di origini mestrine, Federico lavorava per RFI -Rete Ferroviaria Italiana- ed era laureato in psicologia del lavoro. Il Soccorso Alpino è attualmente impegnato nel recupero della salma, in Val di Zoldo. La moglie, Elena Panciera, aveva mobilitato nelle ricerche per trovare suo marito anche semplici persone e cittadini comuni tramite un potente tam-tam sui social: più di 200 avevano risposto sperando di poter dare una mano. Oggi, il tragico epilogo. Federico era scomparso lo scorso 26 agosto. Il suo corpo è stato trovato dalle unità cinofile della Guardia di Finanza all’altezza del bivio per il Col de Michiel, nelle zone in cui si erano concentrate le ricerche nel Gruppo del San Sebastiano.