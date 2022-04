Schio – Le entra in casa e le sottrae gioielli per 1400 euro: 58enne denunciata per truffa

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

I Carabinieri della Stazione di Schio hanno denunciato in stato di libertà una cittadina vicentina, classe 1964, disoccupata e con precedenti, a seguito di una truffa commessa ai danni di una donna scledense di 81 anni.

La mattina dell’1 aprile, la donna si era presentata alla porta dell’anziana qualificandosi come una generica ispettrice, nonché amica di famiglia. Entrata all’interno dell’abitazione con la scusa di dover effettuare dei controlli, si era fatta consegnare alcuni gioielli in oro e 1.400 euro in contanti, allontanandosi subito dopo e facendo perdere le proprie tracce.

Le attività d’indagine svolte dalla Stazione hanno permesso di restringere il campo della presunta autrice del colpo ad alcune sospettate, tra le quali la vittima ha quindi riconosciuto la cittadina vicentina di 58 anni.