Schianto sulla Regionale 11: gravissimo motociclista vicentino

Grave incidente ieri sera poco dopo le 19 sulla strada regionale 11 nelle vicinanza di Locara. Un motociclista 42enne di Montebello in sella ad una Honda 1000 si è scontrato con una Fiat Panda in via Perarolo, probabilmente nel tentativo di sorpassarla. I due mezzi sono finiti fuori strada. Il 42enne è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Verona Borgo Trento. Meno gravi le condizioni delle due persone a bordo della Panda. Il conducente (34enne di Monteforte d’Alpone) è stato portato al Borgo Trento, mentre il passeggero all’ospedale Fracastoro di San Bonifacio. Rilievi da parte dei carabinieri di Zevio e San Giovanni Ilarione. Sul posto anche i vigili del fuoco