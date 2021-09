Schianto nella notte: muore 40enne di Chiampo

Gravissimo incidente ieri sera intorno alle 23 a Locara di San Bonifacio, lungo la strada regionale 11 in direzione Vicenza. Un 40enne di Chiampo, E.B., a bordo di una Ford Focus si è schiantato contro un platano ed ha perso la vita.

Sul posto per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente, i carabinieri di San Bonifacio. Secondo una prima ricostruzione l’uomo ha perso il controllo dell’auto dopo una curva finendo contro un platano per poi finire la tragica corsa su una scarpata, in un vigneto. Sul posto anche i vigili del fuoco che dopo un’ora hanno estratto il corpo dall’auto.

Choc nella comunità di Chiampo. E.B., lascia la moglie e due figli.