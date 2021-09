Scappa e poi aggredisce i carabinieri: arrestato 30enne di Orgiano

Il Giornale di Vicenza riporta dell’arresto di S.B., 30 anni, di Orgiano, già noto alle forze dell’ordine e che sabato sera è stato fermato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali dolose e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Il giudice ha dato all’uomo l’obbligo di firma in attesa del processo. L’uomo è stato anche multato per guida senza patente.

I fatti sabato sera: l’uomo è scappato da un posto di blocco ed è stato raggiunto dopo un breve inseguimento per le vie del paese. Una volta raggiunto e fermato, l’uomo è uscito dal veicolo ed è saltato addosso all’equipaggio mulinando calci e pugni che hanno fermato due militari, che l’hanno poi fermato e immobilizzato.

L’uomo in macchina aveva 0,3 grammi di eroina e un bastone di legno con anima in metallo lungo mezzo metro. Portato in una cella di sicurezza, è rimasto lì fino al processo per direttissima tenutosi ieri mattina. Il giudice ha quindi rinviato l’udienza come richiesto dalla difesa.