Scade lunedì il bando per accedere alle borse di studio per il Master in Tutela e gestione della risorsa idrica

C’è tempo fino a lunedì 19 gennaio per presentare domanda per le tre borse di studio messe a disposizione da Viveracqua, il consorzio di gestori idrici veneti a capitale pubblico di cui fa parte Acque del Chiampo, per il Master universitario di I livello in “Tutela e gestione della risorsa idrica” dell’Università Ca’ Foscari Venezia, dedicato alla formazione di figure professionali in grado di operare nei diversi ambiti della gestione e della tutela dell’acqua.

Il percorso formativo integra competenze tecniche, ambientali e normative ed è rivolto sia a chi intende orientare il proprio percorso professionale verso il settore idrico, sia a chi già opera in questo ambito e desidera aggiornare e rafforzare le proprie competenze.

Per l’anno accademico 2025/26 sono disponibili tre borse di studio a copertura totale della quota di iscrizione, destinate a candidati non occupati e non beneficiari di altri contributi economici, secondo i criteri indicati nel bando.

Le autodichiarazioni dovranno essere trasmesse entro il 19 gennaio 2026. La graduatoria di ammissione sarà pubblicata entro il 22 gennaio. In caso di mancata assegnazione, è prevista una riassegnazione sulla base della situazione ISEE.

CLICCA QUI per leggere il bando completo, con il dettaglio dei requisiti di accesso e delle modalità di candidatura, disponibile sul sito dell’Università Ca’ Foscari Venezia.

Ufficio Stampa

Nicola Rezzara

Cell. 3285436290

mailto: ufficiostampa@acquedelchiampospa.it

