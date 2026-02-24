Sanremo 2026, prima serata: guida completa alla diretta con tutti i cantanti, ospiti e scaletta ufficiale

SANREMO – Tutto è pronto per la prima serata del Festival di Sanremo 2026, in programma stasera, martedì 24 febbraio 2026, dal Teatro Ariston di Sanremo. La trasmissione andrà in onda in diretta su Rai 1 e RaiPlay, con inizio previsto per le 20:40 e conclusione attorno alle 01:25. A condurre la puntata inaugurale saranno Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati come co‑conduttore dall’attore Can Yaman.

La prima serata vedrà l’esibizione di tutti e 30 i cantanti della categoria Big, che presenteranno per la prima volta i loro brani inediti davanti al pubblico e alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Al termine della diretta saranno comunicate le prime cinque canzoni più votate, senza un ordine di classifica numerico.

Cantanti Big in gara e titoli dei brani

Di seguito tutti i protagonisti che si esibiranno stasera con le rispettive canzoni:

Arisa – Magica favola

Bambole di Pezza – Resta con me

Chiello – Ti penso sempre

Dargen D’Amico – Ai ai

Ditonellapiaga – Che fastidio!

Eddie Brock – Avvoltoi

Elettra Lamborghini – Voilà

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

Ermal Meta – Stella stellina

Fedez & Marco Masini – Male necessario

Francesco Renga – Il meglio di me

Fulminacci – Stupida sfortuna

J‑Ax – Italia starter pack

LDA & Aka 7even – Poesie clandestine

Leo Gassmann – Naturale

Levante – Sei tu

Luchè – Labirinto

Malika Ayane – Animali notturni

Mara Sattei – Le cose che non sai di me

Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

Michele Bravi – Prima o poi

Nayt – Prima che

Patty Pravo – Opera

Raf – Ora e per sempre

Sal Da Vinci – Per sempre sì

Samurai Jay – Ossessione

Sayf – Tu mi piaci tanto

Serena Brancale – Qui con me

Tommaso Paradiso – I romantici

Tredici Pietro – Uomo che cade

L’ordine effettivo di esibizione sul palco sarà comunicato dalla produzione poco prima dell’inizio della serata, ma tutti gli artisti sopra elencati saranno protagonisti della puntata inaugurale.

Ospiti della prima serata

La puntata inaugurale sarà arricchita dalla presenza di ospiti musicali di grande rilievo:

Tiziano Ferro sarà tra i super ospiti della serata. Tornerà sul palco dell’Ariston per celebrare i 25 anni del singolo “Xdono” e proporrà estratti del suo nuovo disco durante la puntata.

sarà tra i super ospiti della serata. Tornerà sul palco dell’Ariston per celebrare i e proporrà estratti del suo nuovo disco durante la puntata. Max Pezzali offrirà una performance dalla nave da crociera ormeggiata al largo di Sanremo.

offrirà una performance dalla nave da crociera ormeggiata al largo di Sanremo. Gaia si esibirà dal Suzuki Stage in Piazza Colombo, come momento di spettacolo collegato alla prima serata ufficiale del Festival.

La prima puntata di Sanremo 2026 promette una lunga serie di esibizioni dal vivo, momenti di spettacolo e ospiti di richiamo, dando il via a una settimana di musica e intrattenimento che sarà seguita da milioni di telespettatori in Italia e all’estero.

La musica sta per iniziare: la 76ª edizione del Festival è ufficialmente aperta.