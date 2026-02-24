Sanremo 2026, prima serata: guida completa alla diretta con tutti i cantanti, ospiti e scaletta ufficiale
SANREMO – Tutto è pronto per la prima serata del Festival di Sanremo 2026, in programma stasera, martedì 24 febbraio 2026, dal Teatro Ariston di Sanremo. La trasmissione andrà in onda in diretta su Rai 1 e RaiPlay, con inizio previsto per le 20:40 e conclusione attorno alle 01:25. A condurre la puntata inaugurale saranno Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati come co‑conduttore dall’attore Can Yaman.
La prima serata vedrà l’esibizione di tutti e 30 i cantanti della categoria Big, che presenteranno per la prima volta i loro brani inediti davanti al pubblico e alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Al termine della diretta saranno comunicate le prime cinque canzoni più votate, senza un ordine di classifica numerico.
Cantanti Big in gara e titoli dei brani
Di seguito tutti i protagonisti che si esibiranno stasera con le rispettive canzoni:
- Arisa – Magica favola
- Bambole di Pezza – Resta con me
- Chiello – Ti penso sempre
- Dargen D’Amico – Ai ai
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Ermal Meta – Stella stellina
- Fedez & Marco Masini – Male necessario
- Francesco Renga – Il meglio di me
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- J‑Ax – Italia starter pack
- LDA & Aka 7even – Poesie clandestine
- Leo Gassmann – Naturale
- Levante – Sei tu
- Luchè – Labirinto
- Malika Ayane – Animali notturni
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
- Michele Bravi – Prima o poi
- Nayt – Prima che
- Patty Pravo – Opera
- Raf – Ora e per sempre
- Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Samurai Jay – Ossessione
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Serena Brancale – Qui con me
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Tredici Pietro – Uomo che cade
L’ordine effettivo di esibizione sul palco sarà comunicato dalla produzione poco prima dell’inizio della serata, ma tutti gli artisti sopra elencati saranno protagonisti della puntata inaugurale.
Ospiti della prima serata
La puntata inaugurale sarà arricchita dalla presenza di ospiti musicali di grande rilievo:
- Tiziano Ferro sarà tra i super ospiti della serata. Tornerà sul palco dell’Ariston per celebrare i 25 anni del singolo “Xdono” e proporrà estratti del suo nuovo disco durante la puntata.
- Max Pezzali offrirà una performance dalla nave da crociera ormeggiata al largo di Sanremo.
- Gaia si esibirà dal Suzuki Stage in Piazza Colombo, come momento di spettacolo collegato alla prima serata ufficiale del Festival.
La prima puntata di Sanremo 2026 promette una lunga serie di esibizioni dal vivo, momenti di spettacolo e ospiti di richiamo, dando il via a una settimana di musica e intrattenimento che sarà seguita da milioni di telespettatori in Italia e all’estero.
La musica sta per iniziare: la 76ª edizione del Festival è ufficialmente aperta.