San Pio X, attivate cinque nuove telecamere per rafforzare la sicurezza del quartiere

Cinque nuove telecamere di videosorveglianza sono entrate in funzione nel quartiere di San Pio X, lungo viale della Pace, per rafforzare il controllo del territorio e migliorare il presidio di sicurezza. L’intervento è stato presentato questa mattina durante un sopralluogo alla presenza del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, del comandante della polizia locale Massimo Parolin e del vice commissario Marco Corà.

L’installazione rientra nel percorso avviato dall’amministrazione comunale per estendere il sistema di videosorveglianza anche ai quartieri, superando la storica concentrazione delle telecamere nel solo centro storico. «C’è un costo rilevante legato alla posa della fibra necessaria per collegare le telecamere fuori dal centro – ha spiegato il sindaco Possamai – ma l’obiettivo è lavorare negli anni per arrivare progressivamente in tutti i quartieri. San Pio X è stata una delle prime aree segnalate dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: queste nuove installazioni rappresentano un passo concreto in termini di sicurezza e presenza».

Le telecamere, di diversa tipologia, comprendono dispositivi orientabili “dome”, telecamere fisse e sistemi multiobiettivo con copertura a 360 gradi. Sono state collocate in punti considerati strategici, in particolare nell’area di viale della Pace e nei pressi di Villa Tacchi. Tutti gli impianti sono collegati al sistema gestito dalla polizia locale e condiviso con questura, carabinieri e guardia di finanza.

Nel dettaglio, davanti al supermercato Lidl sono state installate una telecamera orientabile e una multiobiettivo a copertura totale; altre due telecamere “dome” sono state posizionate di fronte a Villa Tacchi e all’interno del parco della sede circoscrizionale. Un’ulteriore telecamera di monitoraggio è stata collocata all’incrocio tra viale della Pace e via Fabiani, in corrispondenza del semaforo.

L’intervento ha un valore complessivo di circa 95 mila euro, cifra che comprende anche l’installazione di altre tre telecamere previste in viale San Lazzaro. Il progetto è stato finanziato con fondi ministeriali nell’ambito del bando per la sicurezza urbana 2024–2026. Con queste nuove attivazioni, il sistema comunale di videosorveglianza sale a 130 telecamere operative, a cui si aggiungono 12 dispositivi dedicati alla lettura delle targhe.