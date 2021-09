Sabato sarà attivato punto tamponi in Contrà Garibaldi

VICENZA – Per lo svolgimento tra piazza dei Signori e piazza Biade di ViWine Festival, sabato 25 settembre il punto tamponi organizzato dal Comune di Vicenza in collaborazione con la Croce Rossa Italiana non si svolgerà in corte dei Bissari ma in contra’ Garibaldi, in piazza delle Poste. Il servizio sarà attivo sempre dalle 9 alle 13.

Il servizio, completamente gratuito, viene offerto ai visitatori, italiani o stranieri, provenienti da fuori Regione ed ha lo scopo di incentivare l’accesso ai luoghi in cui è obbligatorio il green pass o un certificato che attesti l’effettuazione di un tampone negativo nelle 48 ore precedenti: musei e luoghi di cultura, spettacoli, fiere, esercizi pubblici come bar e ristoranti.