Rucco: “Vicinanza al sindaco Bevilacqua”

Sull’episodio avvenuto in municipio ad Arzignano dove il sindaco ha ricevuto una busta contenente un proiettile, recapitata di persona da un concittadino già noto alle forze dell’ordine, interviene anche l’amministrazione comunale di Vicenza.

“Esprimiamo anzitutto vicinanza e solidarietà al sindaco per questo grave gesto che va condannato con forza. Un episodio che va ad aggiungersi ad altri atteggiamenti intimidatori e aggressivi da parte di cittadini che si trasformano in autentici stalker nei confronti del loro sindaco, che è sempre in prima linea. È indubbio che c’è bisogno di maggior tutela, giuridica e da parte delle forze dell’ordine, per garantire un corretto e sereno svolgimento del servizio pubblico che un amministratore è chiamato ad esercitare una volta eletto”.