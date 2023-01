Rucco su Pinelli: “Ama Vicenza e saprà farsi onore”

“La nomina del collega e amico Fabio Pinelli a Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura è un riconoscimento di valore alle migliori intelligenze e professionalità del Veneto. A Fabio vanno le mie più sincere congratulazioni in attesa di poterlo incontrare a Vicenza, città che frequenta spesso e che ama. C’è un grande lavoro da fare per la Giustizia e per i territori, sono sicuro che Fabio Pinelli saprà renderci orgogliosi di quello che farà da uomo di legge, delle istituzioni e del nostro Veneto”.