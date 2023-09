Rubò portafogli con 800 euro in un cantiere edile: arrestato nel Vicentino, deve scontare la pena

Nel corso della mattinata del 30 agosto 2023, in località Solagna (VI), i Carabinieri della locale Stazione

hanno tratto in arresto un 43enne, di Valbrenta, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la

carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, in forza del quale

l’uomo dovrà espiare una pena residua complessiva di 1 anni e mesi 2 di reclusione, oltre alla multa di

euro 1100,00. Al termine della redazione degli atti, l’uomo è stato tradotto ed associato alla Casa

Circondariale di Vicenza per l’espiazione della pena.

Il provvedimento restrittivo nei confronti dell’uomo scaturisce dalla sentenza di condanna emessa dal

Tribunale di Venezia il 10.08.2023, in quanto ritenuto responsabile del furto aggravato commesso

nell’anno 2016 nel Comune di Scorzè (VE), precisamente presso un cantiere edile in via Manzoni, dove

nel primo pomeriggio del 16 novembre si sarebbe introdotto arbitrariamente all’interno di un box adibito

a spogliatoio, asportando il portafogli di un dipendente contenente la somma in denaro contante di circa

800,00 euro; in quella circostanza i Carabinieri di Codevigo (PD) dopo pochi minuti lo avevano

rintracciato nel Comune di Trebaseleghe (PD) e tratto in arresto, restituendo, poi, il bottino al legittimo

proprietario.