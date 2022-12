Ruba in negozio con il figlio minorenne: arrestato

Domenica, nel corso del pomeriggio, a Torri di Quartesolo, i militari della

Stazione locale hanno arrestato in flagranza di furto aggravato in concorso,

C. R., trentaseienne, pregiudicato, domiciliato in città.

L’uomo, conosciuto ai militari, era entrato con il figlio

minore nel negozio di bricolage “Leroy Merlin”. Controllato a distanza per poi essere fermato poco dopo

l’uscita dal negozio, all’atto di salire in macchina, sono stati rinvenuti 2 smart home camera, 1 cannone per riscaldamento, 2 lampade di emergenza e 1 interruttore.

Non riuscendo a dimostrare di aver acquistato la merce, l’uomo ha ammeso di averla rubata

dall’interno del negozio Leroy Merlin.

La refurtiva del valore di 436 euro è stata restituita e l’uomo è stato arrestato.