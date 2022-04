ROSSANO – Semaforo in tilt: frontale tra due auto e conducenti all’ospedale

Intorno alle 12 di ieri, all’incrocio tra le vie Salute e XI febbraio, e tra le vie Ca’ Vico e Santa Giustina, una Volkswagen Polo, condotta da E.R., 47 anni, di Cittadella, ha impattato frontalmente con una Opel Meriva, guidata da S.S., 53, di Castello di Godego. Lo schianto sarebbe avvenuto per una mancata precedenza da parte della guidatrice della Polo, che non si sarebbe accorta del malfunzionamento del semaforo. Entrambi i conducenti sono stati portati all’ospedale San Bassiano con lesioni non gravi. Sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito assieme ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi. Lo riporta il Giornale di Vicenza.