RIVOLUZIONE IN VIALE MARGHERITA: L’AREA DELL’EX DISTRIBUTORE DIVENTERÀ PARTE DEL CAMPUS UNIVERSITARIO

A Vicenza, il campus di Viale Margherita, già animato dalla nuova mensa e dagli edifici in costruzione, si prepara a una importante espansione. L’area dell’ex distributore sarà inglobata nel perimetro universitario e trasformata in spazio verde pubblico, rafforzando la continuità tra le strutture esistenti e quelle in fase di realizzazione. Il progetto prevede inoltre una riorganizzazione della viabilità, pensata per agevolare studenti, docenti e residenti, creando un ambiente più sicuro, accessibile e armonioso con il contesto urbano circostante.