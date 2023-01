Rissa fra tunisini con accoltellamento in centro a Padova

Rissa con pestaggio tra Galleria Tito Livio e via Roma a Padova poco dopo la mezzanotte fra sabato e domenica. Coinvolti anche un 23enne e un 16enne tunisini, rimasti feriti. Quest’ultimo ha avuto la peggio ed è stato accoltellato. La dinamica dell’accaduto – come riporta il Gazzettino – è poco chiara, ma pare vi sia stato un alterco che avrebbe coinvolto più giovani nel sottoportico della chiesa dei servi. Il gruppo si è poi spostato verso via Roma dove la situazione è degenerata. I due giovani sono rimasti a terra con ferite d’arma da taglio e sono stati portati in ospedale.