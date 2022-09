Rintracciato in città pericolo pluripregiudicato: espulso e trasferito

Nel pomeriggio di ieri, nel corso delle operazioni straordinarie di Polizia Interforze disposte dal Questore di Vicenza Paolo Sartori è stato rintracciato il già noto M. F., cittadino algerino di 53 anni irregolare sul Territorio Nazionale e con un lungo pregresso criminale per reati contro il patrimonio ed attinenti agli stupefacenti.

L’uomo al termine del controllo, è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura di Vicenza.