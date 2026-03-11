STREET TG
11 Marzo 2026 - 11.47

REFERENDUM GIUSTIZIA, FDI IN CAMPO NEL VICENTINO PER IL SÌ, BIGNAMI: “UNA RIFORMA DI BUONSENSO PER UN GIUDICE TERZO E RESPONSABILE”

Luca Faietti
A pochi giorni dal referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo, Fratelli d’Italia avvia la campagna per il anche nel Vicentino. A Schio l’onorevole Galeazzo Bignami ha presentato le ragioni della riforma, definendola «una misura di buonsenso che allinea l’Italia alle altre democrazie liberali occidentali». Secondo l’esponente di FdI, l’obiettivo è rafforzare il principio del giudice terzo e imparziale, introducendo anche una maggiore responsabilità per gli errori giudiziari, che oggi costano ai contribuenti circa 27 milioni di euro l’anno. Una riforma che, secondo i promotori, punta a rendere la giustizia più indipendente e meno condizionata da logiche ideologiche. Dello stesso avviso anche Silvio Giovine, per il quale il referendum può contribuire a costruire un sistema giudiziario «più equo, trasparente e indipendente», mentre per Francesco Rucco, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, si tratta di «un’occasione storica per cambiare il funzionamento della giustizia»

