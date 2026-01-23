STREET TG
23 Gennaio 2026 - 17.07

QUALE FUTURO PER LO STADIO ROMEO MENTI? COMUNE APERTO A TUTTE LE SOLUZIONI. RIAPRE LA CURVA AZZURRA CHE SARÀ PARTE DELLA SUD

Elisa Santucci
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Vicenza – Il futuro dello stadio Romeo Menti torna al centro delle discussioni cittadine. Tra voci e ipotesi, il Comune si dice disponibile a valutare una cessione o una concessione della struttura, a patto che gli investimenti previsti garantiscano una reale riqualificazione del “cuore biancorosso” della città. Il sindaco Giacomo Possamai sottolinea la volontà dell’amministrazione di considerare tutte le opzioni possibili, ricordando però che i Comuni non possono farsi carico delle sistemazioni degli stadi e che, di fronte, la società sportiva deve essere solida, anche in vista di un possibile salto di categoria.

Nel frattempo, è prevista per febbraio la riapertura della Curva Azzurra, chiusa da 15 anni: la sezione diventerà parte integrante della Curva Sud, con un incremento di 600 posti disponibili per i tifosi.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

QUALE FUTURO PER LO STADIO ROMEO MENTI? COMUNE APERTO A TUTTE LE SOLUZIONI. RIAPRE LA CURVA AZZURRA CHE SARÀ PARTE DELLA SUD | TViWeb QUALE FUTURO PER LO STADIO ROMEO MENTI? COMUNE APERTO A TUTTE LE SOLUZIONI. RIAPRE LA CURVA AZZURRA CHE SARÀ PARTE DELLA SUD | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy