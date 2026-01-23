QUALE FUTURO PER LO STADIO ROMEO MENTI? COMUNE APERTO A TUTTE LE SOLUZIONI. RIAPRE LA CURVA AZZURRA CHE SARÀ PARTE DELLA SUD
Vicenza – Il futuro dello stadio Romeo Menti torna al centro delle discussioni cittadine. Tra voci e ipotesi, il Comune si dice disponibile a valutare una cessione o una concessione della struttura, a patto che gli investimenti previsti garantiscano una reale riqualificazione del “cuore biancorosso” della città. Il sindaco Giacomo Possamai sottolinea la volontà dell’amministrazione di considerare tutte le opzioni possibili, ricordando però che i Comuni non possono farsi carico delle sistemazioni degli stadi e che, di fronte, la società sportiva deve essere solida, anche in vista di un possibile salto di categoria.
Nel frattempo, è prevista per febbraio la riapertura della Curva Azzurra, chiusa da 15 anni: la sezione diventerà parte integrante della Curva Sud, con un incremento di 600 posti disponibili per i tifosi.