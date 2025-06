ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Tragedia alla Contrà Pria ad Arsiero oggi ad ora di pranzo. Un ventenne è morto in acqua, forse per un malore. Pare che fosse un giovane polacco, residente a Verona. Ad identificarlo, i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la tragedia, per la quale è intervenuto anche l’elisoccorso del 118. Ma i tentativi dei soccorritori sono stati vani.