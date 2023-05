Potenti e dannosissime perdite di metano in Turkmenistan (più emissioni di gas serra dell’intero Regno Unito)

Le sole perdite di metano dai due principali giacimenti di combustibili fossili del Turkmenistan hanno causato più riscaldamento globale nel 2022 rispetto all’intera emissione di carbonio del Regno Unito, hanno rivelato i dati satellitari.

Le emissioni del potente gas serra dal paese ricco di petrolio e gas sono “da capogiro” e un problema “esasperante” che dovrebbe essere facile da risolvere, rivelano gli esperti al Guardian.

I dati prodotti da Kayrros per il Guardian hanno rilevato che il giacimento di combustibili fossili occidentale in Turkmenistan, sulla costa del Caspio, ha perso 2,6 milioni di tonnellate di metano nel 2022. Il giacimento orientale ha emesso 1,8 milioni di tonnellate. Insieme, i due giacimenti hanno rilasciato emissioni equivalenti a 366 milioni di tonnellate di CO 2 , più delle emissioni annuali del Regno Unito, che sono le 17 più grandi al mondo.

Le emissioni di metano sono aumentate in modo allarmante dal 2007 e questa accelerazione potrebbe essere la più grande minaccia per mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5°C, secondo gli scienziati. Rischia anche seriamente di innescare punti critici climatici catastrofici , affermano i ricercatori.