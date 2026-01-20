PORTI QUALCUNO AL PRONTO SOCCORSO DI VICENZA, ARZIGNANO E VALDAGNO? DEVI SAPERE QUESTO

Cosa sta succedendo alla persona che hai appena accompagnato al pronto soccorso? Che esami sta facendo, a che punto è la presa in carico, quanto dovrà ancora attendere?

Da oggi l’ansia dell’attesa può essere ridotta grazie a Percorso PS innovativo, il nuovo servizio attivato dall’Ulss 8 Berica che consente di seguire in tempo reale e da remoto il percorso di cura dei pazienti nelle strutture di emergenza-urgenza di Vicenza, Arzignano e Valdagno.

Uno strumento semplice e intuitivo che permette a familiari e accompagnatori di restare informati passo dopo passo. Scopri come funziona e come utilizzarlo.