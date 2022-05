Polizia e Despar contro le truffe agli anziani: domani punto informativo all’Interspar del Mercato nuovo

Nel solco della campagna informativa, “truffe: impariamo a riconoscere il problema per agire in sicurezza”, promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con Aspiag Service – DESPAR, venerdì 13 maggio dalle ore 9.00 presso il Punto Vendita INTERSPAR di Vicenza, Viale del Mercato Nuovo 50, sarà allestito un centro informativo, con la presenza del Camper della Polizia di Stato e di Agenti specializzati, per informare la cittadinanza in merito alla problematica delle truffe agli anziani.

Un nuovo appuntamento, a continuazione del percorso di collaborazione tra Despar e la Polizia di Stato, realizzato per sensibilizzare i cittadini della Provincia di Vicenza e, più in generale, di tutta la Regione Veneto, su un fenomeno criminale in costante crescita, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione, individuare i raggiri, far conoscere gli strumenti per denunciarli e costruire un filo diretto con le Forze dell’Ordine.