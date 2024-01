Pluripregiudicato mai controllato viene arrestato a Vicenza

Non era stato mai controllato a Vicenza dagli Agenti delle Volanti e, per questo, quando lo hanno notato, questa notte, nell’area di Campo Marzo, gli Equipaggi delle Volanti hanno deciso di fermarlo.

A.R., cittadino ghanese classe di 22 anni, è risultato gravato da un’ordinanza di custodia adottata dal Tribunale di Treviso in ragione delle ripetute violazioni agli obblighi cui era sottoposto.

L’uomo, infatti, con numerosi precedenti a carico, risultava già gravato da numerose misure quali l’obbligo di dimora, il divieto di avvicinamento alla P.O. e l’obbligo di presentazione alla PG., tutti violati e tutti motivati dalle accuse di violenza sessuale pendenti a suo carico.

Per questi motivi i giudici di Treviso hanno deciso di sostituire queste misure con quella più grave della detenzione in carcere. Durante gli accertamenti eseguiti dalle Volanti, inoltre, sono state rinvenute nella sua disponibilità una tessera sanitaria ed alcune arte di credito tutte provento di furto. Per questo motivo è stato anche deferito per ricettazione. E così, al termine delle operazioni di rito, l’uomo è stato associato presso le camere del penitenziario di Vicenza.