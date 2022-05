Perde il controllo della moto ed esce di strada sul Costo: 27enne finisce in ospedale

Ieri pomeriggio, domenica 15 maggio, alle ore 15.20, un 27enne di Romano d’Ezzelino, alla guida di una motocicletta BMW, mentre percorreva la S.P. 349 “del Costo”, in direzione Altopiano, giunto all’altezza dell’ottavo tornante, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta e terminando la propria corsa sul ciglio della strada. Soccorso da alcuni amici motociclisti, che lo stavano seguendo, il conducente è stato portato all’Ospedale di Santorso in codice giallo dall’ambulanza 118 sopraggiunta sul posto. Rilievi e regolazione intenso traffico a cura della Polizia Locale Alto Vicentino, che interveniva con una pattuglia del Distaccamento di Piovene Rocchette ed una della sede di Schio.