Perché la gente applaude quando atterra l’aereo

Pensavamo fosse un’usanza solo italiana. Ma se i francesi di Lc1 France hanno deciso di approfondire l’argomento significa che l’applauso in aereo è un fenomeno abbastanza diffuso nel mondo.

A quanto pare anche i russi lo fanno. Quello che dicono soprattutto i piloti dell’aviazione civile è che “non sono stati i russi a insegnare al mondo ad applaudire, l’Occidente lo ha fatto per primo” . I russi hanno iniziato a viaggiare all’estero solo dopo la caduta della “cortina di ferro”, cioè all’inizio degli anni 90. Lì hanno visto gli europei esultare (gli italiani sospettati di averli ‘contaminati’), e poi hanno pensato che si doveva fare.

Vi siete mai chiesti perché alcuni cedono al riflesso pavloviano di applaudire il pilota di un aeroplano appena atterrato? In un forum dedicato ai viaggi, un utente ammette di essere una di quelle allegre cheerleader: ” Mi è capitato di iniziare un applauso (seguito da molti passeggeri) dopo essere atterrato su un volo dove c’era un problema tecnico al motore di un aereo. Il capitano ci ha tenuto ben informati sulla situazione e sulla sua evoluzione. È stato molto professionale. “Sempre sullo stesso forum, un altro utente di Internet condivide la sua circospezione piena di pragmatismo: ” Il compito del pilota è far prendere un aereo via, vola e atterra. Questa è la base, questo è il minimo! Quindi no, mi rifiuto di farlo“. Problema tecnico o meno.

Ma perché, anche quando il volo non ha subito alcuna interruzione, alcuni salutano un atto così banale come bambini felici? “ È soprattutto una reazione di sollievo, di gratitudine per essere arrivata viva ”, risponde la psicologa Laurie Hawkes (che prende spesso l’aereo)a LC1 France. ” Questi applausi sono vitali, servono come sollievo dallo stress. Sono spinti dalla paura di morire in aereo, che in una certa misura c’è in tutti: anche i non fobici, a un certo punto durante il volo, si rendono conto di essere nell’aria, molto lontano da terra, e trovano questa prospettiva vertiginosa. Altri, infine, applaudono perché appartengono allo stesso gruppo, felicissimi di essere arrivati ​​alla giusta destinazione. Questo è molto comune tra coloro che viaggiano poco, anche se a tutto.

Il fervore di alcuni suscita il fastidio di altri, quelli che non sono particolarmente fobici dell’aereo o addirittura fan di tali manifestazioni. Secondo la psicologa ” quelle che sono infastidite possono essere altre persone preoccupate che non vogliono pensare alla loro preoccupazione, e odiano avere i riflettori puntati su questo sollievo, su questa paura segreta. Oppure persone che trovano un po’ qualsiasi manifestazione emotiva ‘inferiore’. Esattamente come chi si infastidisce per gli applausi alla fine di una lezione sportiva”.

Laurie Hawkes osserva, tuttavia, che questo fenomeno, che ricorda i leoni marini sull’ecsta, tende a diventare raro: ” Se mi riferisco alle mie esperienze, le ultime volte che ho visto e sentito i passeggeri applaudire sull’aereo, è stato perché erano stati tremori intensi ed erano particolarmente felici di arrivare illesi; o perché i passeggeri erano sconvolti per un motivo o per l’altro, ad esempio quando tutti i passeggeri sapevano, tramite gli steward e le hostess di volo, che quello era l’ultimo volo del capitano, che stava per andare in pensione. Così la gente all’arrivo ha applaudito, a lungo. “Una standing ovation che in realtà è inutile: dalla sua cabina, il pilota non sente mai gli applausi a lui rivolti…