24enne residente in Veneto arrestato a Orio al Serio: dà in escandescenze su un volo Ryanair e aggredisce due poliziotti

Italo Farias Dos Santos, 24 anni, cittadino brasiliano residente a Vigasio, in provincia di Verona, è stato arrestato all’aeroporto di Orio al Serio dopo aver creato il caos su un volo Ryanair proveniente da Londra Stansted. Secondo quanto riporta l’Ansa, il giovane, in Italia regolarmente dal 2011 e incensurato, era in evidente stato di alterazione da alcol e ha molestato alcuni passeggeri a bordo del volo. Il comandante ha allertato la polizia di frontiera prima dell’atterraggio, avvenuto alle 2.30 della notte.

All’arrivo degli agenti, il 24enne ha dato in escandescenze e li ha aggrediti: un poliziotto ha riportato la frattura del naso e di un gomito (prognosi di quattro settimane), l’altro la slogatura del polso (dieci giorni). Durante la colluttazione, il giovane ha cercato di sfilare l’arma di ordinanza a uno degli agenti e li ha minacciati anche da ammanettato. L’uso del taser non ha avuto effetto, ed è stato necessario l’intervento di un medico per sedarlo.

Farias Dos Santos è stato processato per direttissima questa mattina: si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma due volte alla settimana. La prossima udienza è fissata per il 7 ottobre.