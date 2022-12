Pecora ed agnellino in difficoltà: impegnativo intervento di salvataggio (FOTO)

A mezzogiorno, di oggi sabato 10 dicembre 2022 i vigili del fuoco sono intervenuti in zona Acquatona a Santo Stefano di Cadore per recuperare una pecora e il suo agnellino dispersi su delle rocce a ridosso del fiume Piave.I pompieri intervenuti dal locale distaccamento, non senza difficoltà per la presenza di neve e il luogo impervio sono riusciti a recuperare i due ovini.Sul posto anche un veterinario dell’Ulss, che ha constatato la buona salute degli animali, affidati ad una fattoria locale in attesa di trovare i legittimi proprietari.