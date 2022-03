Passaporti a Vicenza: un utile vademecum

SERVE IL GREEN PASS PER ACCEDERE IN QUESTURA?

L’ingresso in Questura per chiedere il rilascio del Passaporto ovvero della Dichiarazione di Accompagnamento, così come per il loro ritiro, è consentito ai possessori di greenpass base.

COSA DEVO FARE PER RINNOVARE IL PASSAPORTO?

Il Passaporto scaduto non si rinnova, ma occorre fare la pratica ex novo. Le istruzioni per prenotarsi sull’Agenda online sono riportate sul sito della Questura di Vicenza.

HO IL PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ MA L’HO PERSO / MI E’ STATO RUBATO / SI E’ DETERIORATO, E DEVO PARTIRE CON URGENZA / RIENTRARE NEL PAESE ESTERO OVE ADESSO VIVO, MA NON TROVO POSTO IN AGENDA IN TEMPI BREVI, COSA DEVO FARE ?

Occorre inviare una e-mail allegando la denuncia di furto/smarrimento ovvero rappresentando il deterioramento; in breve tempo, verrà fissato un appuntamento. Il Passaporto deteriorato dovrà essere contestualmente consegnato all’Ufficio. In entrambi i casi si dovrà comunque motivare ed attestare l’urgenza e/o la brevità del preavviso che sta alla base dell’urgenza.

OCCORRE FISSARE UN APPUNTAMENTO PER RINNOVARE IL PASSAPORTO AD UN MINORE DI ANNI 12 ?

SI, tramite email. Per i minori di anni 12 è disponibile lo sportello 3 tutti i Lunedì dalle 9 alle 12 per la consegna documenti. Non è possibile fissare l’appuntamento per i genitori ovvero per altri figli maggiori di anni 12; pertanto, se il giorno dell’appuntamento non coincide con il Lunedì è possibile depositare allo sportello la documentazione relativa al minore il giorno dell’appuntamento in Agenda.

E’ NECESSARIO PRESENTARE IL MINORE DI ANNI 12 ALLO SPORTELLO ?

No, non è necessario, basta consegnare la prescritta documentazione riguardante il minore riportata sul sito della Questura, unitamente ad una sua fotografia autenticata presso gli Uffici Comunali.

IL MINORE DEVE ESSERE IN POSSESSO DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ ?

Si.

DEVONO PRESENTARSI ALLO SPORTELLO ENTRAMBI I GENITORI ?

Non è necessario, basta che l’altro genitore firmi l’assenso e dia copia del documento di identità in corso di validità, se comunitario. Se non comunitario, la firma dell’assenso deve essere autenticata dal comune o dalla rappresentanza consolare all’estero.

COSA SUCCEDE SE NON HO CON ME LE COPIE DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’?

Il cittadino deve presentarsi anche con le copie dei documenti di identità. In quel caso deve uscire e andare a fare una fotocopia. La pratica viene nel frattempo bloccata.

COSA SUCCEDE SE LA DOCUMENTAZIONE E’ INCOMPLETA?

La pratica viene sospesa, in attesa del completamento corretto ed esaustivo della documentazione.

POSSO USARE IL PASSAPORTO SE NEL FRATTEMPO HO CAMBIATO RESIDENZA?

Si, il Passaporto è valido sino alla scadenza, a prescindere dal cambio di residenza.

HO LA NECESSITA’ DI AGGIORNARE LA RESIDENZA SUL PASSAPORTO, DEVO PRENDERE APPUNTAMENTO SULL’AGENDA ON-LINE?

No, basta recarsi al mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.45, presso l’Ufficio Passaporti – Sportello 3, con il passaporto ed il certificato di residenza.

POSSO DELEGARE QUALCUNO PER AGGIORNARE LA RESIDENZA SUL PASSAPORTO?

No.

DEVO ANDARE IN VACANZA MA NON TROVO UN POSTO NELL’AGENDA ONLINE COMPATIBILE CON LE MIE NECESSITA’, POSSO CHIEDERE L’ANTICIPO DELL’APPUNTAMENTO ?

L’anticipo viene concesso SOLO in casi di urgenza non programmabile, ed esclusivamente per comprovati motivi di lavoro, di studio, di famiglia e di salute. Tali esigenze vanno evidenziate e documentalmente attestate scrivendo una mail con allegati alla p.e.c. dell’ Ufficio Passaporti della Questura di Vicenza: uffpassaporti.quest.vi@pecps.poliziadistato.it

NON RISPONDE NESSUNO AL TELEFONO, COME POSSO FARE PER AVERE INFORMAZIONI ?

Sul sito della Questura di Vicenza è specificato l’orario in cui l’Operatore dell’Ufficio Passaporti è abilitato a rispondere. Tutte le informazioni sono contenute nel sito della Questura e nelle FAQ. Non sono ammesse richieste telefoniche di poter ottenere un anticipo dell’appuntamento prenotato in Agenda.

HO NECESSITA’ DI AVERE IL PASSAPORTO PRIMA DELLA DATA CORRISPONDENTE ALL’APPUNTAMENTO PER LA CONSEGNA, COSA DEVO FARE?

Se la necessità è conosciuta il giorno della sua presentazione in Questura per il deposito della richiesta e della documentazione, faccia presente la sua urgenza all’Operatore. Se è sopravvenuta successivamente, invii via e-mail la documentazione attestante l’urgenza della partenza specificando la data entro la quale serve la stampa anticipata del Passaporto.

PUO’ VENIRE UN ALTRO PARENTE CON LA DELEGA PER CONSEGNARE I DOCUMENTI DEI MINORI UNDER 12?

Si, se la delega è compilata nelle forme e nei modi previsti dalla legge e completa di copia del documento di identità in corso di validità del delegante e del delegato.

PUO’ VENIRE UN’AGENZIA A CONSEGNARE I DOCUMENTI DEI MINORI UNDER 12?

No.

L’AGENZIA PUO’ CHIEDERE INFORMAZIONI VIA E-MAIL SUL RILASCIO DI SINGOLI PASSAPORTI?

Si, nel solo caso in cui sia in grado di inviare in allegato alla richiesta l’espressa delega in tal senso sottoscritta dall’interessato.

QUALI SONO I TEMPI MEDI DI CONSEGNA DEL PASSAPORTO?

Dalla presentazione in Questura per il deposito della richiesta e della documentazione per il rilascio del Passaporto sino alla consegna dello stesso trascorrono circa 15 giorni, salvo urgenze documentate.

SONO ISCRITTA/O AIRE, MA L’AMBASCIATA/CONSOLATO HA TEMPI LUNGHISSIMI PER FARE IL PASSAPORTO. POSSO FARLO IN QUESTURA?

Si, è’ possibile chiedere il rilascio del Passaporto in Questura per i residenti AIRE della rispettiva Provincia; in tal caso, tuttavia, le tempistiche sono necessariamente più ampie in quanto occorre richiedere il Nulla Osta dell’Ambasciata/Consolato ove si è residenti.

SONO RESIDENTE AIRE E VORREI PRENOTARE L’APPUNTAMENTO PRESSO LA QUESTURA, CHE INDIRIZZO DEVO INSERIRE NEL PORTALE DELL’AGENDA ONLINE?

L’indirizzo e la Provincia dell’AIRE di iscrizione

NON HO LO SPID. UN’ ALTRA PERSONA PUO PRENOTARE PER ME?

Si, il sistema consente ad una persona di prenotare fino a 2 appuntamenti a prescindere da legami familiari. NON SONO CONSENTITI CAMBI DI NOMINATIVO DOPO L’EFFETTUAZIONE DELLA PRENOTAZIONE.

LE AGENZIE HANNO CANALI PREFERENZIALI PER LA PRENOTAZIONE DEI POSTI SULL’AGENDA ON-LINE?

No. A tal proposito, si invita a segnalare qualsiasi forma di anomalia.

LE AGENZIE APPLICANO TARIFFE APPROVATE DALLA QUESTURA PER LA PRENOTAZIONE DEI POSTI SULL’AGENDA ON-LINE?

Assolutamente NO. La prenotazione dell’appuntamento non prevede alcun tipo di pagamento, così come il rilascio del Passaporto, tranne che per i costi relativi al Bollettino ed alla Marca da Bollo stabiliti dalla Legge.

SONO UN CITTADINO OVER 70 E NON HO LO SPID, COME POSSO FARE PER AVERE UN PASSAPORTO ?

Può chiamare il Centralino della Questura e chiedere di farsi passare il referente degli appuntamenti “OVER 70”; ovvero, se ha a disposizione una e-mail può scriverci e chiedere un appuntamento “OVER 70”, oppure presentarsi direttamente in Questura.

SONO VOLONTARIO/A DELLA CROCE ROSSA E SONO IN MOBILITAZIONE PER L’EMERGENZA UCRAINA, MA NON SO ANCORA LA DATA DI PARTENZA. COME POSSO AVERE UN PASSAPORTO IN TEMPI RISTRETTI ?

Faccia inviare dalla CROCE ROSSA la dichiarazione nominativa alla p.e.c. dell’Ufficio Passaporti in cui si attesta di essere ricompreso tra i volontari che saranno mobilitati, e sarete tempestivamente ricontattati.

DEVO FARE IL PASSAPORTO PER ME E MIO MARITO/MOGLIE/FIGLI MA NON TROVO APPUNTAMENTI LO STESSO GIORNO, COSA POSSO FARE?

Prenda appuntamento in qualunque giorno fornito dal sistema e lo segnali, provvederemo noi a riunificarli.

DEVO FARE IL PASSAPORTO PER ME E MIO MARITO/MOGLIE/FIGLI MA ABBIAMO APPUNTAMENTI LO STESSO GIORNO MA IN ORARI DIVERSI, COSA POSSO FARE?

Le famiglie vengono accolte nello stesso orario. Presentatevi assieme.

NON TROVO POSTI LIBERI, COME POSSO FARE?

Deve periodicamente verificare la disponibilità in quanto settimanalmente si liberano sempre dei posti.

HO UN FIGLIO/A DISABILE CHE HA DIFFICOLTA’ AD USCIRE DI CASA, COME POSSO FARE PER ACCEDERE AGLI UFFICI DELLA QUESTURA ?

Ci contatti via e-mail lasciando un recapito telefonico, la contatteremo direttamente per individuare assieme la soluzione ideale.

L’ALTRO GENITORE NON VUOLE FORNIRE L’ASSENSO PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO A NOSTRO FIGLIO MINORE, COSA POSSO FARE?

Deve rivolgersi al Giudice Tutelare, il quale, con apposito Decreto, deciderà in merito al rilascio del Passaporto per Lei e/o per il figlio minore.

SONO DIPENDENTE/TITOLARE DI UNA AZIENDA E DEVO ANDARE ALL’ESTERO MA NON CI SONO POSTI A BREVE TERMINE, COSA POSSO FARE ?

Come detto poc’anzi, l’attestazione della necessità e dell’urgenza lavorativa può essere comprovata unicamente mediante la sottoposizione alla valutazione, da parte della Questura, a titolo di esempio, di documentazione contrattuale, di inviti a partecipare a fiere o gruppi di lavoro, di convocazioni a riunioni, ovvero in occasione di situazioni simili, dalla quale si possa evincere la brevità del preavviso che sta alla base dell’urgenza. Non è sufficiente la semplice dichiarazione del titolare, né l’esibizione di un biglietto aereo o di una prenotazione. Ogni tipo di esigenza idoneamente documentata verrà accolta in tempo utile.