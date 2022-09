Papa Albino Luciani è Beato

Il Papa ieri ha proclamato la beatificazione di papa Albino Luciani, il papa ‘breve’ rimasto sul soglio di Pietro per soli 33 giorni. Sulla facciata della Basilica di San Pietro campeggia l’arazzo col ritratto di papa Luciani, beatificato dal Papa. L’opera è stata realizzata dall’artista cinese Yan Zhang. La festa del nuovo beato, il 26 agosto, è il giorno della sua elezione, nel 1978. Alla cerimonia presente anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella e, tra i tanti veneti in piazza, il presidente della Regione Luca Zaia.

Il miracolo attribuito a Luciani riguarda la guarigione di Candela Giarda, ragazza argentina affetta da grave encefalopatia guarita grazie al miracolo attribuito ad Albino Luciani. La guarigione di Candela, all’epoca undicenne, è avvenuta il 23 luglio 2011 a Buenos Aires.

Il nuovo Beato Albino Luciani “ha vissuto così: nella gioia del Vangelo, senza compromessi, amando fino alla fine”, ha sottolineato il Papa Francesco nel corso dell’omelia. Citando le parole di Giovanni Paolo I all’Angelus del settembre 1968, Bergoglio ha ricordato: “Noi stessi – disse Papa Luciani –’ siamo oggetto da parte di Dio di un amore intramontabile’. Intramontabile: non si eclissa mai dalla nostra vita, risplende sempre su di noi e illumina anche le notti più oscure. E allora, guardando al Crocifisso, siamo chiamati all’altezza di quell’amore: a purificarci dalle nostre idee distorte su Dio e dalle nostre chiusure, ad amare Lui e gli altri, nella Chiesa e nella società, anche coloro che non la pensano come noi, persino i nemici”.