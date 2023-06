PADOVA – Il sindaco spegne la musica dopo mezzanotte

Andiamo a Padova a fare baldoria? No. La città dei giovani e degli universitari si trova ad affrontare un’ordinanza del sindaco Giordani (Centrosinistra) che ‘stoppa’ la musica dopo mezzanotte in alcuni dei luoghi simbolo della movida patavina (nelle piazze e al Portello). E’ vietato l’utilizzo di qualsiasi strumento musicale da mezzanotte fino alle 6 di mattina in centro. Il provvedimento arriva dopo le proteste dei residenti e della consulta di quartiere.

Ecco cosa dice l’ordinanza: “Fino al 30 settembre 2023, dalle ore 00.00 alle ore 06.00, in tutta l’area pubblica del centro storico delimitato dalle mura cinquecentesche (escluso Prato della Valle per quanto attiene ad eventuali manifestazioni autorizzate) e di una porzione del rione Portello – si legge nell’ordinanza firmata ieri 27 giugno dal sindaco Sergio Giordani – dispone il divieto di far uso di qualsiasi strumento musicale nonché di riprodurre musica tramite dispositivi elettronici e/o digitali con microfoni, diffusori o altri accessori di amplificazione acustica”.