Padova hot – Sesso in Prato della Valle, ripreso e condiviso in chat

Un video di 27 secondi è stato condiviso sulle chat whatsapp di molti padovani in questi giorni. Il soggetto è una coppia che sta facendo sesso di giorno in Prato della Valle, sotto gli occhi degli altri frequentatori del parco. E’ la seconda volta in pochi giorni (un episodio analogo vi era stato qualche giorno fa vicino alla chiesa dei Servi). I due hanno offerto un penoso e davvero poco interessante spettacolo, seduti sul prato dell’Isola di Memmia e sarebbero stati ripresi verso le 20. Le immagini sono di pessima qualità. La coppia, passibile di denuncia per atti osceni in luogo pubblico, non è ancora stata identificata.