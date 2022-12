Padova – Fiamme in appartamento di studenti: evitato il dramma

Sabato mattina, poco dopo le 5:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Manzoni a Padova per un principio d’incendio di una scatola di derivazione elettrica all’interno di un’abitazione utilizzata da studenti universitari: nessuna persona è rimasta ferita. Molto spavento, tuttavia senza nessuna conseguenza per i due studenti che si trovavano all’interno dell’alloggio, i quali hanno subito abbandonato la casa, dando l’allarme anche ai condomini degli altri piani.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’abitazione isolando l’impianto elettrico ed areando i locali. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.