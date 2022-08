PADOVA – Al volante con la patente scaduta: migliaia di euro in multe

In questi primi giorni di agosto, la Polizia locale di Camposampiero ha effettuato diversi controlli sul territorio, riscontrando diverse irregolarità.

A Loreggia, lungo la sr307, gli agenti hanno fermato una Golf serie 5 guidata da un 30enne, residente in paese. La carta di circolazione gli era stata ritirata diversi mesi prima per delle modifiche abusive sul mezzo. Inoltre, l’assicurazione era scaduta da più di 8 mesi. Sequestrato il mezzo, il verbale oscillerà tra i 2 e gli 8 mila euro.

A San Giorgio delle Pertiche, invece, un uomo stava circolando con la patente scaduta da 7 anni. Questa infrazione gli è costata una multa da 638 euro; stessa sorte per un motociclista cinquantenne di Villanova di Camposampiero che, coinvolto in un incidente, ha dichiarato di non essersi reso conto che il documento era scaduto dal 2017.