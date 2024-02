OVEST VICENTINO – Maltempo: interventi di Acque del Chiampo in alcuni Comuni

Emergenza maltempo, interventi di Acque del Chiampo ad Altissimo, Lonigo, Nogarole e San Pietro Mussolino

Acque del Chiampo sta intervenendo con uomini e mezzi sul territorio per fronteggiare le conseguenze del maltempo che sta colpendo con abbondanti precipitazioni anche l’Ovest Vicentino.

Si è concluso verso le 15:30 l’intervento durato 5 ore in via Antoniazzi ad Altissimo per riparare il tubo dell’acquedotto danneggiato da uno smottamento. Per consentire il ripristino, è stato necessario sospendere il servizio idrico per una decina di utenze in via Antoniazzi e parte di via Cortivo; è stata inoltre utilizzata un’autocisterna per alimentare il serbatoio dell’acquedotto. Sempre ad Altissimo, intervento anche in via Stempellati per disostruire un collettore di acque meteoriche intasati dai detriti.

Lavori in corso dalle 9 di questa mattina con l’autospurgo insieme alla Protezione civile in via San Vettore a Lonigo a causa dello straripamento di un fossato stradale. La situazione è in miglioramento: si attende che l’acqua defluisca attraversi i terreni circostanti.

Acque del Chiampo sta operando anche a San Pietro Mussolino a causa di una tracimazione con allagamento della sede stradale e ad Alvese di Nogarole per un cedimento della strada: qui sono in corso verifiche sulla tenuta delle reti.

Acque del Chiampo ha anche dato disponibilità a Viacqua a fornire mezzi per affrontare l’emergenza a Vicenza città e nei territori maggiormente colpiti dall’emergenza maltempo.

Per richieste di intervento di Acque del Chiampo, è attivo 24 ore su 24 il numero verde gratuito 800 990 050.