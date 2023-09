OVEST VICENTINO – Cade con la mountain bike: ferito 51enne

CADE CON LA MOUNTAIN BIKE E SI INFORTUNA

Brogliano (VI), 07 – 09 – 23

Ieri sera verso le 21.30 il Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno è stato allertato per l’incidente accaduto a un ciclista lungo il sentiero che scende verso Contrada Pelà, a Quargnenta. Partito da Montebello Vicentino attorno alle 19 con un gruppo di amici per un giro serale in bici sui Colli, il 51enne di Montebello Vicentino (VI), aveva infatti perso il controllo della mountain bike in discesa, cadendo e riportando un sospetto trauma cranico, contusioni ed escoriazioni. Poiché il luogo dell’incidente risultava inaccessibile all’ambulanza, due squadre – 8 soccorritori in tutto – hanno raggiunto l’infortunato accompagnando il personale sanitario, che gli ha prestato le prime cure. Trasferito sull’ambulanza poco distante, l’uomo è stato condotto all’ospedale di Arzignano. L’intervento si è concluso passate le 22.30.