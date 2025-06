OVERTURISM A VENEZIA E VERONA? VENITE NELL’AREA BERICA

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il Distretto del Commercio dell’Area Berica, che si è ritrovato nella saletta del Teatro Modernissimo a Noventa Vicentina, guarda al futuro con una visione chiara: valorizzare il territorio come alternativa sostenibile e autentica alle mete sovraffollate del turismo di massa. Dopo la presentazione della Mappa dei Punti di Interesse, strumento utile per orientarsi tra eccellenze culturali, naturalistiche e commerciali del territorio, il Distretto rilancia con nuove strategie per rendere l’Area Berica sempre più attrattiva. L’obiettivo è offrire un’esperienza diversa, fatta di qualità, accoglienza diffusa e scoperta lenta, per chi desidera allontanarsi dall’overtourism che ormai caratterizza le città d’arte venete.