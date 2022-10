Ottobre Rosa, il Comune di Lonigo sempre a fianco di Andos Ovest Vicentino

Il Comitato Andos Ovest Vicentino ha organizzato anche quest’anno l’iniziativa “Ottobre

Rosa 2022”, mese della prevenzione per la salute della donna. Come ogni anno, la città di Lonigo si è fatta parte attiva della promozione e degli eventi ad esso collegati. “Come Comune siamo da sempre accanto all’Andos – commenta l’assessore al sociale Sandra De Marzi – per sensibilizzare la cittadinanza sulle molteplici problematiche del mondo femminile e fare sempre più prevenzione”. A Lonigo sono in programma ben 3 eventi. Domenica 16 ottobre a partire dalla 8.30 con partenza da Parco ippodromo si svolgerò la “Passeggiata in rosa”, organizzata dal Comune in collaborazione con la sezione locale del Cai. Il 19 ottobre, invece, presso la sala conferenze delle barchesse di Villa Mugna, si terrà il convegno “Mangiare bene per vivere sani” con il nutrizionista Pierpaolo Pavan. Infine, per tutto il mese di ottobre la facciata di Palazzo Pisani rimarrà illuminata di rosa e i negozi cittadini allestiranno le vetrine a tema. Il 23 ottobre, infine, il Cai organizza la “Gita in rosa” a San Romedio e Val di Non. “Piccoli gesti, eventi e iniziative che non ci stanchiamo di proporre e alle quali partecipiamo attivamente come Comune e come città, perché la prevenzione parte anche dalla condivisione delle informazioni” – conclude l’assessore De Marzi.