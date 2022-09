Ondata di maltempo in Veneto: raffica di interventi dei vigili del fuoco

Dalle 8 di giovedì i vigili del fuoco della provincia di Verona sono impegnati per una serie d’interventi legati al maltempo per le forti precipitazioni e forte vento che hanno particolarmente interessato la zona della Valpolicella. Già eseguiti da questa mattina 24 interventi da 4 squadre di Verona e Bardolino, soprattutto per la caduta di alberi, rami pericolanti, rimozioni di oggetti dalle sedi stradali. Comuni particolarmente interessati: Fumane, Sant’Ambrogio di Valpolicella, San Pietro in Cariano, Verona. Ancora in coda 5 richieste di soccorso.