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18 Marzo 2026 - 10.46

NUOVO SPAZIO IN MUNICIPIO A BRESSANVIDO: TRA PAUSA, LAVORO E BENESSERE, COME IN NORD EUROPA

Elisa Santucci
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A Bressanvido il Comune sperimenta un modello innovativo per ottimizzare i servizi e migliorare la qualità della vita di chi lavora in municipio. È stata inaugurata un’area dedicata a dipendenti e amministratori, con cucina, spazio relax e zone per pause pranzo o incontri informali. Non solo pausa caffè: lo spazio favorisce confronto e scambio su temi trasversali fra i vari settori comunali, ispirandosi ai modelli di welfare tipici delle aziende del Nord Europa, e valorizza il lavoro in Comune rendendolo più attrattivo e collaborativo.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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